Filha mostra Pelé em fisioterapia: “Dois passos para frente”

Kely Nascimento, filha de Pelé, utilizou as redes sociais para mostrar o Rei do Futebol em fisioterapia, neste sábado, 18, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde 30 de agosto. O ex-atleta se encontra, atualmente, em uma unidade semi-intensiva.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“Hoje foram dois passos para frente! Obrigada por todo carinho e todas as mensagens”, escreveu na postagem.

Na última sexta-feira, 17, Kely disse que Pelé estava se recuperando bem e, segundo boletim do hospital do mesmo dia, “o paciente encontra-se estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório e segue em recuperação do pós-operatório abdominal”.

Pelé foi submetido no dia 4 de setembro a uma cirurgia para extração de tumor no cólon direito detectado durante exames de rotina. O material foi enviado para análise. O objetivo é saber se o tumor é benigno ou maligno.

Continua após a publicidade

Nos últimos anos, Pelé tem apresentado uma saúde mais fragilizada. De 2015 até hoje, foram sete hospitalizações. Em 2019, o ex-jogador foi submetido a uma operação para a remoção de um dos rins.