Filha de Pelé nega piora e tranquiliza sobre saúde: ‘Se recuperando bem’

Kely Nascimento, filha de Pelé, utilizou as redes sociais para tranquilizar sobre o atual estado de saúde do Rei do Futebol, internado desde 30 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Após informações divulgadas pelo Balanço Geral, da TV Record, de que o ex-jogador apresentou piora e precisou retornar para a UTI, ela publicou uma imagem ao lado dele e disse que Pelé “está se recuperando bem e dentro do quadro normal”.

“Oi, amigos. Não sei o que esta saindo de notícia aí fora, mas meus DMs estão bombando!!! Já tem muita ansiedade correndo pelo mundo hoje em dia e nos não queremos ser o motivo de mais. Está foto foi tirada agora mesmo. Ele está de colete porque é santista e o frio de SP incomoda! Ele está recuperando bem e dentro do quadro do normal. Prometo!” (sic), disse, antes de entrar em maiores detalhes sobre a sua saúde.

“Ele não gosta quando eu falo isso então por favor não conta para ele, mas ele é um senhor (velhinho). No quadro normal de um senhor da idade dele, depois de uma operação dessas, às vezes são dois passos para frente e um para trás. É muito normal”, completou.

Diante da falta de boletins médicos com maiores detalhes sobre o estado de saúde do Rei, Kely tem publicado nas redes sociais atualizações sobre a recuperação. Ele se recupera de uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino, realizada no início do mês.

O “passinho atrás” citado por Kely ocorreu na noite de quinta-feira, devido a um refluxo gastroesofágico, que levou o ex-atleta novamente para a UTI. Ele se encontra, atualmente, em uma unidade semi-intensiva.

Pelé foi para o hospital para exames anuais de rotina, adiados no último ano devido ao agravamento do novo coronavírus. Ele foi operado em 4 de setembro e, desde então, o hospital só divulgou dois boletins médicos.

PLACAR entrou em contato com a assessoria de Pelé, que só disse que o ex-jogador se encontrava bem. Segundo o último boletim, ele se recupera de “maneira satisfatória”, “encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade”.