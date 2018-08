A Fifa não divulgou seu tradicional ranking ao final da Copa do Mundo em julho. A lista seria publicada inicialmente em 19 de julho, mas a entidade prepara um novo formato, com novos valores. Pelo sistema antigo, criado em 1993, o Brasil seria o líder do próximo ranking, que será divulgado na quinta-feira. A Fifa ainda não explicou como será a nova contagem, que ficou em estudo por dois anos.

Como ficaria o ranking pelo sistema usado até hoje: