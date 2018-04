Fifa seleciona 13 assistentes para atuar no VAR na Copa do Mundo

A Comissão de Árbitros da Fifa selecionou nesta segunda-feira 13 árbitros, incluindo o brasileiro Wilton Pereira Sampaio, para atuar exclusivamente como árbitro assistente de vídeo (VAR, na sigla em inglês) durante a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a primeira em que o sistema será utilizado.

A entidade explicou que a seleção do grupo teve como base a experiência desses árbitros auxiliares em sistemas de vídeo e a participação dos mesmos em cursos de preparação da Fifa. Além de Wilton Pereira Sampaio, compõem a relação outros dois assistentes da Conmebol, um da Confederação Asiática de Futebol (AFC) e nove da Uefa.

Além dos 13 assistentes que serão exclusivamente destinados a trabalhar com o VAR, outros árbitros convocados para apitar na Rússia atuarão como membros da equipe de vídeo. A Fifa, que durante as duas últimas semanas realizou na Itália seminários com árbitros de todas as confederações selecionadas para o futebol, explicou que todas as partidas na Rússia contarão com um árbitro de vídeo principal e outros três assistentes.

Confira a lista divulgada pela Fifa:

Abdulrahman Ao Jassim (Catar).

Wilton Sampaio (Brasil).

Gery Vargas (Bolívia).

Mauro Vigliano (Argentina).

Bastian Dankert (Alemanha).

Artur Dias Soares (Portugal).

Pawel Gil (Polônia).

Massimiliano Irrati (Itália).

Tiago Bruno Lopes Martins (Portugal).

Danny Makkelie (Holanda).

Daniele Orsato (Itália).

Paolo Valeri (Itália).

Felix Zwayer (Alemanha).