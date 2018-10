Fifa se opõe à realização de jogo do Campeonato Espanhol nos EUA

A Fifa se posicionou nesta sexta-feira contra a realização da partida entre Girona e Barcelona, que seria válida pelo Campeonato Espanhol, nos Estados Unidos. A posição do presidente da entidade, Gianni Infantino, contraria os planos de expansão de mercado do presidente da liga espanhola, Javier Tebas, que mostrou-se determinado a levar o jogo programado para 26 de janeiro de 2019 a Miami.

“Seguindo uma petição de orientação da Federação Espanhola, US Soccer e Concacaf, o conselho reforça o princípio esportivo pelos quais os jogos de um campeonato local devem ser disputados dentro do território do respectivo membro da Fifa”, afirmou Infantino em coletiva de imprensa nesta sexta. “O Conselho tem uma posição muito clara a respeito.”

Os estatutos da Fifa estabelecem o poder de bloquear os planos de LaLiga, podendo tomar a “decisão final sobre a autorização de qualquer jogo internacional ou competição”. Tebas afirmou no último final de semana que a oposição ao jogo nos Estados Unidos é “cultural”.

O Real Madrid demonstrou seu desacordo com a ideia, assim como o sindicato de jogadores espanhóis (AFE) e a própria Federação Espanhola.