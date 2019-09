Fifa revela logo da Copa do Mundo de 2022 no Catar

A Fifa divulgou nesta terça-feira, 3, em Doha, o novo logotipo da Copa do Mundo de 2022, que será sediada pelo Catar. Os detalhes do emblema, segundo a entidade, foram produzidos com o objetivo de reproduzir a cultura árabe e representar a ideia de ‘um evento que conecta e envolve o mundo inteiro’.

“As curvas agitadas do emblema representam as ondulações das dunas do deserto e o loop ininterrupto retrata o número oito – um lembrete dos oito estádios surpreendentes que sediarão partidas – e o símbolo do infinito, refletindo a natureza interconectada do evento. Além de ecoar a forma do icônico troféu da Copa do Mundo, a forma central do emblema se inspira em um xale de lã tradicional, típico da região. O novo tipo de letra criado para acompanhar o emblema reimagina a caligrafia árabe tradicional”, explicou a Fifa, em nota.

A Fifa também fez uma atualização da situação dos estádios para a Copa. O Catar propôs a construção e reforma de oito estádios e apenas dois deles já estão prontos: o Khalifa International e o Al-Janoub. Os seis estádios restantes, de acordo com a entidade, terão obras finalizadas no final de 2020. A Copa do Catar será disputada de novembro a dezembro de 2022, para evitar o forte calor de julho (data padrão) na região.