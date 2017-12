Fifa reduz suspensão e Guerrero poderá jogar a Copa do Mundo

A Fifa anunciou nesta quarta-feira a redução da pena de doping para o atacante peruano Paolo Guerrero, que caiu de um ano para seis meses. A informação foi confirmada por um dos advogados do jogador, Marcos Motta, em sua rede social. Com isso, Guerrero, que também é jogador do Flamengo, poderá defender o Peru na Copa do Mundo da Rússia.

Pena de Guerrero cai para 6 meses. — Marcos Motta (@mottamarcos) December 20, 2017

A defesa de Guerrero ainda pretende recorrer ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), buscando sua completa absolvição da acusação de doping por uso de cocaína, em uma partida do Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa 2018.

Com a redução da pena, Guerrero estará liberado para voltar aos gramados no dia 5 de maio do ano que vem. A data em que a punição foi anunciada pela Fifa foi 5 de novembro.