Fifa quer melhorar linhas de impedimento e criar versão econômica do VAR

A Fifa informou nesta terça-feira, 17, que planeja aperfeiçoar as análises de impedimento por meio do VAR. A ideia é utilizar um sistema semi automatizado para ajudar os árbitros assistentes de vídeo nas tomadas de decisão. Entre as novidades, a entidade também revelou que um comitê discute o desenvolvimento de um novo conceito, chamado “VAR Light”, com custos mais baixos para que possa abranger mais competições.

Para melhorar o sistema de impedimento, a entidade informou que três fornecedores de tecnologia já manifestaram interesse em desenvolver o sistema. “O objetivo desta fase de desenvolvimento é melhorar ainda mais os algoritmos dos sistemas com base em uma coleção de conjuntos de dados de centenas de incidentes de impedimento diferentes”, diz a Fifa, em nota.

A previsão inicial é para que até 2022 os aperfeiçoamentos sejam implementados. Atualmente, um dos árbitros assistentes projeta manualmente, com auxílio de um operador, as linhas horizontais e verticais para identificar no computador se há uma situação impedimento na jogada, analisando os posicionamentos dos corpos dos jogadores.

A projeção, agora, é fazer com o impedimento algo semelhante ao que já ocorre para identificar se a bola entrou, ou não, em que câmeras são instaladas nas laterais do campo e geram um apito sonoro que avisam ao árbitro se a bola ultrapassou totalmente a linha.

O sistema atual tem sofrido uma série de críticas por diversas decisões polêmicas envolvendo várias ligas em todo o mundo, incluindo o Brasileirão. O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, o ex-juiz Leonardo Gaciba, chegou a admitir que houve um “erro humano” do VAR em gol anulado de Luciano, do São Paulo, diante do Atlético Mineiro, em partida do primeiro turno.