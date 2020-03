Fifa pode obrigar jogadores em final de contrato a ficarem em seus clubes

A Fifa poderá colocar em prática uma medida de emergência para evitar, ou pelo menos adiar, as transferências de jogadores em final de contrato. Segundo o jornal britânico The Times, a entidade classifica a pandemia de coronavírus como motivo de força maior, que lhe daria o poder de determinar que os atletas permaneçam nos clubes que defendem atualmente. A determinação valeria até o final da presente temporada, que está suspensa e sem data de retorno, atingiria também aqueles jogadores já estão acertados com outros times.

A medida pode afetar jogadores como o brasileiro Willian, cujo vínculo com o Chelsea, da Inglaterra, acaba em junho. O adiamento dos campeonatos nacionais e internacionais, porém, farão com que o meia, especulado no Bayern de Munique, permaneça em Londres até a data final das competições do Chelsea, que ainda não foi estabelecida, por causa das incertezas com relação ao fim da quarentena e da pandemia. O time londrino também teria a chegada do meia marroquino Hakim Ziyech, já acertada com o Ajax, adiada.

O Campeonato Inglês, a princípio, está adiado até o dia 30 de abril, mas o país acaba de entrar em quarentena e o prazo de retorno de sua principal competição de futebol deve ser estendido. A Liga dos Campeões e a Liga Europa estão suspensas por tempo indeterminado. A remontagem do calendário depende da estagnação do avanço do coronavírus e pode ser um problema para as equipes, que precisam das cotas milionárias de televisão para manter as contas em dia.

No Brasil, a suspensão da temporada tem sido um problema para os clubes, que não têm renda entrando e precisam pagar seus funcionários. A Federação Nacional dos Atletas de Futebol Profissional (Fenapaf) recusou no início desta semana um acordo de redução de 25% do salários dos atletas, proposta pela Comissão Nacional dos Clubes (CNC). Na Europa, jogadores estão reduzindo seus salários de forma voluntária, como no Bayern e Borussia Dortmund, para ajudar as equipes a pagar as contas.