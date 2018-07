A Fifa afirmou que planeja um evento com os 12 jovens jogadores e o técnico do time Javalis Selvagens, resgatados de uma caverna na Tailândia após 17 dias. “A Associação de Futebol da Tailândia nos informou que, por motivos médicos, os meninos não poderão viajar a Moscou para a final da Copa do Mundo. A prioridade da Fifa continua sendo a saúde de todos os envolvidos na operação e buscaremos encontrar uma nova oportunidade para convidar os meninos a um evento”, afirmou um porta-voz da entidade.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, havia feito um convite através da Associação de Futebol da Tailândia para que os meninos fossem à decisão da Copa no dia 15 de junho, mas, segundo os médicos que atenderam os jovens, a viagem não é apropriada no momento.

As equipes de resgate salvaram nesta terça-feira os últimos quatro meninos e o treinador, que ainda permaneciam em uma caverna do norte da Tailândia. O grupo ficou preso no dia 23 de junho e foi encontrado em 2 de julho, após nove dias de busca intensa. Os 12 jovens, com idades entre 11 e 16 anos, e o técnico, de 26, entraram na caverna após um treino de futebol, quando uma súbita tempestade começou a inundar o local e interditou a saída.