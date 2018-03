Fifa oficializa candidaturas a sede da Copa de 2026

A Fifa publicou nesta segunda-feira os dossiês das duas aspirantes a sede da Copa do Mundo de 2026: Marrocos enfrentará a candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá e México. A escolha vai ser revelada no dia 13 de junho, véspera do início do Mundial da Rússia-2018. As 211 federações afiliadas à entidade terão direito a voto, que será aberto ao público. Essa será a primeira Copa com 48 seleções participantes.

Marrocos tenta organizar a competição pela quinta vez e prevê o uso de 12 estádios. Cinco já estão construídos e serão modernizados, e outros três ultramodernos estão projetados. O dossiê de Estados Unidos-Canadá-México se apoia em 23 cidades-sede pré selecionadas, das quais são quatro mexicanas, três canadenses e 16 americanas. Destas, serão definidas 16 cidades-sede definitivas, com estádios de capacidade média de 68.000 lugares “já construídos e operativos”.

Uma comissão de avaliação da Fifa composta por cinco pessoas vai analisar “in loco” as candidaturas, com autoridade de descartar automaticamente qualquer uma delas em caso de insuficiência.