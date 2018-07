Fifa multa Inglaterra e Uruguai por infringirem regras de marketing

O Comitê de Disciplina da Fifa decidiu nesta quarta-feira punir a Federação Inglesa de Futebol (FA) e também a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) por violarem as regras de comunicação e marketing da Copa do Mundo.

Os ingleses receberam uma multa de 70 mil francos suíços (270,6 mil reais) porque vários integrantes da seleção exibiram marcas não autorizadas no material esportivo antes e durante o jogo contra a Suécia, pelas quartas de final da competição. Os uruguaios também foram punidos por causa de logomarcas fora do regulamento, contra a França, pela mesma fase do torneio.

Além disso, os sul-americanos foram multados por descumprir regras dos veículos de imprensa e por terem chegado tarde ao estádio Níjni Novgorod. A multa aplicada à AUF foi de 50 mil francos suíços (193,3 mil reais).