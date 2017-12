Fifa encerra suspensão imposta ao Kuwait em 2015

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou nesta quarta-feira o fim da suspensão da Federação do Kuwait, que estava em vigor desde outubro de 2015. “A suspensão da federação do Kuwait está encerrada”, disse Infantino no país asiático, ao lado do ministro de Comércio, Indústria e Juventude kuwaitiano, Khaled al Roudan, que divulgou o vídeo da declaração pelas redes sociais.

O parlamento kuwatiano decidiu no domingo passado fazer uma emenda à lei do Esporte, de modo a assumir as mudanças legislativas propostas pela Fifa para garantir a independência da federação de futebol, segundo informou a agência oficial, “Kuna”.

As interferências do governo kuwatiano no esporte também levaram o Comitê Olímpico Internacional (COI) a proibir em 2015 a participação do Kuwait em todas as competições esportivas internacionais.