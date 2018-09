Fifa divulga candidatos a seleção do ano com seis brasileiros

A FIFPro (Federação Internacional de Jogadores Profissionais de Futebol da Fifa) divulgou nesta segunda-feira a lista dos 55 jogadores candidatos à seleção da entidade em 2018, com seis brasileiros na disputa. Os 11 vencedores serão divulgados em 24 de setembro, na entrega do prêmio The Best, em Londres. Daniel Alves, Marcelo, Thiago Silva, Casemiro, Philippe Coutinho e Neymar são os representantes brasileiros na disputa.

Serão selecionados um goleiro, quatro defensores, três meias e três atacantes por meio de votação dos 25.000 jogadores-membros de 65 países que fazem parte do FIFPro, pelos desempenhos em campo entre os dias 3 de julho de 2017 e 15 de julho de 2018.

Veja abaixo os 55 finalistas

Goleiros

David de Gea (Espanha e Manchester United-ING)

Gianluigi Buffon (PSG)

Keylor Navas (Costa Rica e Real Madrid-ESP)

Marc-André Ter Stegen (Alemanha e Barcelona-ESP)

Thibaut Courtois (Bélgica e Real Madrid-ESP)

Defensores

Benjamin Pavard (França e Stuttgart-ALE)

Dani Alves (Brasil e PSG-FRA)

Dani Carvajal (Espanha e Real Madrid-ESP)

Dejan Lovren (Croácia e Liverpool-ING)

Diego Godín (Uruguai e Atlético de Madri)

Gerard Piqué (Espanha e Barcelona-ESP)

Giorgio Chiellini (Itália e Juventus-ITA)

Jordi Alba (Espanha e Barcelona-ESP)

Joshua Kimmich (Alemanha e Bayern de Munique-ALE)

Kieran Trippier (Inglattera e Tottenham-ING)

Kyle Walker (Manchester City)

Marcelo (Brasil e Real Madrid-ESP)

Mats Hummels (Alemanha e Bayern de Munique-ALE)

Raphaël Varane (França e Real Madrid-ESP)

Samuel Umtiti (França e Barcelona-ESP)

Sergio Ramos (Espanha e Real Madrid-ESP)

Sime Vrsaljko (Croácia e Atlético de Madri-ESP)

Thiago Silva (Brasil e PSG-FRA)

Virgil Van Dijk (Holanda e Liverpool-ING)

Yerry Mina (Colômbia e Everton-ING)

Meias

Andrés Iniesta (Espanha e Barcelona-ESP)

Arturo Vidal (Chile e Barcelona-ESP)

Casemiro (Brasil e Real Madrid-ESP)

David Silva (Espanha e Manchester City-ING)

Eden Hazard (Bélgica-ESP e Chelsea-ESP)

Isco (Espanha e Real Madrid-ESP)

Ivan Rakitic (Croácia e Barcelona-ESP)

Kevin DeBruyne (Bélgica e Manchester City-ESP)

Luka Modric (Croácia e Real Madrid-ESP)

Nemanja Matic (Sérvia e Manchester United-ING)

N’Golo Kanté (França e Chelsea-ING)

Paul Pogba (França e Manchester United-ESP)

Philippe Coutinho (Brasil e Barcelona-ESP)

Sergio Busquets (Espanha e Barcelona-ESP)

Toni Kroos (Alemanha e Real Madrid-ESP)

Atacantes

Antoine Griezmann (França e Atlético de Madri-ESP)

Cristiano Ronaldo (Portugal e Juventus-ITA)

Edinson Cavani (Uruguai e PSG-FRA)

Harry Kane (Inglaterra e Tottenham-ING)

Karim Benzema (França e Real Madrid-ESP)

Kylian Mbappé (França e PSG-FRA)

Lionel Messi (Argentina e Barcelona-ESP)

Luis Suárez (Uruguai e Barcelona-ESP)

Mario Mandzukic (Croácia e Juventus-ITA)

Mohamed Salah (Egito e Liverpool-ING)

Neymar (Brasil e PSG-FRA)

Paulo Dybala (França e Juventus-ITA)

Robert Lewandowski (Polônia e Bayern de Munique-ALE)

Romelu Lukaku (Bélgica e Manchester United-FRA)

Sadio Mané (Senegal e Liverpool-ING)