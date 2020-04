Fifa distribuirá R$ 850 mi em ajuda financeira às confederações de futebol

A Fifa confirmou nesta sexta-feira 24 que iniciará nos próximos dias a distribuição de uma ajuda financeira, no valor total de 150 milhões de dólares (cerca de 847 milhões de reais), para as confederações nacionais afetadas pela pandemia de coronavírus. A quantia será dividida entre as 211 federações associadas à entidade máxima do futebol, cada uma recebendo 500 000 dólares (por volta de 2,8 milhões de reais).

“A pandemia causou desafios sem precedentes para toda a comunidade do futebol e, como órgão mundial, é dever da Fifa estar lá e apoiar aqueles que enfrentam necessidades agudas. Isso começa fornecendo assistência financeira imediata às nossas associações, muitas das quais estão passando por graves dificuldades”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

As confederações, clubes, atletas e funcionários estão sendo diretamente afetados pela paralisação mundial do futebol, por causa da pandemia de coronavírus. O esporte está suspenso há pouco mais de um mês e, apesar da grande movimentação de times para viabilizar a volta aos campos, ainda é difícil estabelecer uma data concreta de retorno dos campeonatos pelo mundo. Segundo Infantino, mais ajudas financeiras serão disponibilizadas durante a pandemia.

“Este é o primeiro passo de um amplo plano de assistência financeira que estamos desenvolvendo para responder à emergência em toda a comunidade futebolística. Juntamente com nossas partes interessadas, estamos avaliando as perdas e trabalhando nas ferramentas mais apropriadas e eficazes para implementar as outras etapas deste plano de assistência”, concluiu.