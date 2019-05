Fifa desiste de Copa do Mundo com 48 seleções em 2022

A Fifa desistiu do plano de ampliar para 48 o número de seleções participantes da Copa do Mundo do Catar, em 2022. Segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Times, o presidente Gianni Infantino, principal defensor da alteração no formato do Mundial, admitiu a dificuldade de implantar o plano já na próxima Copa.

O Catar atravessa problemas políticos com a Arábia Saudita e Emirados Árabes, que fecharam as fronteiras com o país-sede da próxima Copa. Além da questão política, de acordo com o jornal, problemas de logística também atrapalham a concretização da ideia de Infantino.

O periódico também destacou que a decisão será anunciada oficialmente por Infantino em um congresso da Fifa, no dia 5 de junho, em Paris, na França. A ampliação de 32 para 48 seleções agora será o principal plano do mandatário para a Copa do Mundo de 2026, sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Infantino já havia declarado, no final do ano passado, que as chances de implantar o novo formato em 2022 eram pequenas. “Aumentar para 48 o número de equipes na Copa do Mundo é algo bom para o futebol. Por isso fizemos para o Mundial de 2026. Se podemos fazê-lo já para 2022? É um desafio difícil. As chances são certamente pequenas, mas que mal existe em falar sobre isso? Devemos tomar uma decisão em março”, declarou, em novembro de 2018.