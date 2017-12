Há poucos dias de estrear no Mundial de Clubes, o Grêmio já sabe como será o uniforme da equipe para a disputa do torneio. A Fifa realizou uma visita técnica à comissão do clube gaúcho para acertar os últimos detalhes sobre o material esportivo e também para explicar o funcionamento da competição.

Na manhã de hoje, em Al Ain, uma equipe da FIFA esteve no hotel gremista para vistoriar os uniformes que serão utilizados nas partidas do #CWCup e realizar os ajustes necessários. Agora acontece uma reunião técnica com os atletas e comissão técnica. #NósVamoAcabáComOPlaneta pic.twitter.com/NY2xISmvd9 — Grêmio FBPA (@Gremio) December 8, 2017

Pelas regras do torneio, cada camisa só pode ter um patrocinador máster, que não pode ultrapassar um tamanho limite definido pela Fifa.