A Fifa anunciou nesta segunda-feira, 28, o banimento vitalício de Marco Trovato, presidente tradicional clube paraguaio Olimpia. O dirigente foi considerado culpado de manipulação de resultados e, segunda a entidade que rege o futebol mundial, não colaborou durante o processo disciplinar.

A Fifa informou que a decisão está relacionada a “uma série de partidas que aconteceram entre 2018 e 2019”, sem dar maiores detalhes. Neste período, o Olimpia conquistou quatro títulos nacionais. Trovato ainda foi multado em 100.000 francos suíços (equivalente a 612 .000 reais).

Trovato tem agora dez dias para solicitar a íntegra da decisão e poderá recorrer à Comisão de Apelação da Fifa. No cargo desde 2014, o dirigente convocou uma entrevista coletiva virtual na qual jurou inocência e se disse vítima de um “ato político”. “Seguirei firme, não vou desistir na luta para limpar meu nome”, afirmou.

A advogada de Trivato, Nefer Ruiz Crespo, ironizou o papel da Associação Paraguaia de Futebol (AFP) no caso. “A atitude da AFP é bastante chamativa. Não entendo como, depois de um ano, em uma situação em que supostamente diversos jogadores estavam envolvidos, nunca abriu uma investigação sobre estes jogos. Para a APF parece mais fácil condenar o senhor Trovato.”

Em janeiro, Luis Ayala, um integrante da Comissão de Ética da APF viajou à Suíça a pedido da Fifa portando documentos que comprovariam as infrações de Trovato. O presidente do Olimpia, por sua vez, disse ter fotos e vídeos que comprovariam que outros clubes compraram provas falsas para prejudicá-lo.

Tricampeão da Copa Libertadores, o Olimpia está no grupo G, o mesmo do Santos, na atual edição. O clube brasileiro lidera a chave com 10 pontos, o Defensa y Justicia tem 6, um a mais que Olimpia; o Delfín é o lanterna, com apenas um ponto. “O mais importante é que o Olimpia ganhe na quinta, faça um grande jogo em casa contra o Santos e possa chegar às oitavas de final”, afirmou Trovato em sua coletiva nesta segunda.