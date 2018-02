Fifa aprova novas regras no futsal

O futsal mundial deve passar por mudanças significativas. A Fifa, entidade que regula o esporte, aprovou alterações nas regras do jogo, em reunião realizada durante a disputa da Uefa Euro de Futsal, na Eslovênia, vencida por Portugal, no último fim de semana.

A principal novidade se refere às cobrança de lateral e escanteio, que agora poderão ser feitas também com as mãos, e não apenas com os pés, de acordo com a intenção do jogador. A regra pode soar estranha para os mais jovens, mas até 1989, quando a Fifa assumiu as normas do futsal, os laterais do futebol de salão eram todos cobrados com a mão.

Além desta, mais três propostas de mudança foram aprovadas pelo órgão regente do futebol e do futsal, mas ainda precisam ser homologadas: o uso do goleiro-linha se limitará apenas à equipe que estiver perdendo; goleiros não poderão lançar bolas no campo de ataque (ela deve bater no campo de defesa ao menos uma vez antes de ultrapassar a linha do meio-campo); e as decisões por pênaltis, assim como ocorre no futebol de campo, deverão ter cinco batedores designados por equipe, e não três, como atualmente.

Representado pelo presidente da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), Marcos Madeira, o Brasil se posicionou apenas contra a regra da cobrança de laterais. A Fifa alega que esta medida poderá contribuir para o aumento do número de gols em partidas de futsal.