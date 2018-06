A Fifa abriu procedimentos disciplinares contra dois representantes da federação alemã de futebol, que correram em direção ao banco de reservas da Suécia gesticulando e batendo palmas depois do gol da Alemanha no último minuto da partida do Grupo F no sábado.

O assessor de imprensa da seleção alemã, Ulrich Voigt, e um funcionário da federação alemã de futebol (DFB) encarregado da burocracia para a seleção nacional, Georg Behlau, foram em direção ao banco da Suécia sacudindo os punhos no ar quando o gol de Toni Kroos nos acréscimos deu a vitória de 2 x 1 para a Alemanha.

A equipe técnica sueca e os jogadores reservas se levantaram e confrontaram imediatamente, empurrando os alemães de volta para suas áreas técnicas. O incidente quase escalou para um confronto físico mais amplo depois que os suecos empurraram Behlau.

“O comitê disciplinar da Fifa abriu procedimentos disciplinares contra os funcionários alemães Ulrich Voight e Georg Behlau pelos incidentes no final da partida entre Alemanha e Suécia”, disse a Fifa em nota.

O incidente foi filmado e viralizou rapidamente, provocando também reações furiosas do técnico sueco e de seus jogadores. O sueco Emil Forsberg chamou o comportamento dos alemães de “nojento”.

O técnico alemão Joachim Loew disse não estar ciente do incidente.

A federação alemã afirmou que a dupla se desculpou com a equipe sueca.

“Ambos são membros da equipe técnica da seleção. Foi um erro do qual os dois se arrependeram sinceramente”, disse o porta-voz da seleção, Jens Grittner.