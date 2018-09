Fifa 19: Cristiano Ronaldo e Neymar protestam contra notas do game

Em fase de divulgação do Fifa 19, game de futebol que será lançado dia 28 de setembro, a EA Sports – produtora da franquia – divulgou um comercial nesta quinta-feira em que jogadores, como Cristiano Ronaldo, Neymar e De Bruyne, reclamam das notas que receberam no jogo. Os ratings, como são conhecidas as notas, classificam os atletas de 0 a 100, de acordo com o desempenho deles na última temporada.

No vídeo, feito em forma de comédia, os jogadores pedem o aumento de suas notas e usam algumas artimanhas para conseguir essa melhora. A EA Sports começou a divulgar nesta quinta-feira o rating dos 100 maiores jogadores da versão de 2019.

Variações especiais, lançadas semanalmente, aumentam as notas de alguns atletas de acordo com seus desempenhos naquela semana, criando cartas diferenciadas para o chamado Ultimate Team, modo do jogo em que é possível montar sua equipe, contratando e vendendo jogadores. As transações são feitas pela internet e contam com a participação de “gamers” de todo mundo.

No lançamento do Fifa 18, em setembro do ano passado, Cristiano Ronaldo teve a melhor nota (94), seguido de Lionel Messi (93), Neymar, Suárez e Neuer (92).