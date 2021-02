Fiasco de €140 milhões: Benfica de Jorge Jesus é eliminado novamente

O técnico português Jorge Jesus viu aumentar ainda mais a pressão no Benfica após a derrota desta quinta-feira, 25, para o Arsenal, que custou a equipe uma nova eliminação precoce, desta vez na segunda fase na Liga Europa. A partida ocorreu em campo neutro, no estádio Georgios Karaiskakis, na Grécia.

Antes da queda para os ingleses, Jesus já havia sido eliminado da Taça da Liga de Portugal, para o Braga, e na fase preliminar da Liga dos Campeões, para o PAOK, na ocasião dirigido pelo hoje técnico do Palmeiras Abel Ferreira. Além disso, o técnico ocupa a quarta colocação no Campeonato Português, 15 pontos atrás do líder Sporting.

“Estivemos melhor do que no jogo em Roma, a equipe teve momentos de grande categoria ofensiva e defensivamente. Isto marca emocionalmente, nem é só o resultado. Saímos daqui frustrados porque isto é pancada atrás de pancada”, disse Jesus, em entrevista ao canal SIC Notícias. Na primeira partida, um empate por 1 a 1 no estádio Olímpico, em Roma.

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA | PÓS-JOGO #ARSSLB https://t.co/4ELixB1IIX — SL Benfica (@SLBenfica) February 25, 2021 Continua após a publicidade

Jorge Jesus deixou o Flamengo sobre grandes expectativas após um ano, com cinco títulos conquistados: Libertadores de 2019, Campeonato Brasileiro de 2019, Supercopa do Brasil de 2020, Recopa Sul-Americana de 2020 e Campeonato Carioca de 2020.

No retorno ao Benfica, Jesus recebeu aporte de aproximadamente 140 milhões de euros (940 milhões pela cotação do dia) para contratações, a principal delas o atacante uruguaio Darwin Núñez, que custou 24 milhões de euros, seguido do brasileiro Éverton Cebolinha, que deixou o Grêmio por 20 milhões de euros. A lista de reforços também conta com os brasileiros Pedrinho, do Corinthians, por 18 milhões de euros, além do zagueiro Lucas Veríssimo, do Santos, por 6,5 milhões de euros, e o lateral direito Gilberto, do Fluminense, por 3 milhões de euros.

Durante a manhã, torcedores do Benfica manifestaram com faixas e críticas no estádio da Luz direcionadas ao presidente Luis Filipe Vieira e ao treinador. “Queres carinho? Levaste com um PAOK?”, alusiva a eliminação da equipe para os gregos, em resposta ao pedido do treinador um dia antes para que a torcida dê carinho aos jogadores, apontando que o atual elenco não é culpado pelos resultados.

“Falando diretamente para a nação benfiquista: percebam o que estou a dizer. Acarinhem o time. Não somos culpados destes resultados esportivos, porque nada tiveram a ver com incapacidade de trabalho. É para eles que trabalhamos e tentamos ser melhores. Precisamos do apoio dos benfiquistas. Os jogadores precisam sentir carinho. Vim para o Benfica porque acreditei no projeto do Benfica, e continuo a acreditar. No Flamengo só não ganhámos o Mundial de Clubes”, disse o treinador.

A única chance de título de Jorge Jesus agora se restringe a Taça de Portugal. O treinador admitiu que a nova eliminação pode causar um baque negativo para a sequência da temporada.