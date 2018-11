Festa palmeirense pelo título se estendeu até a madrugada em SP

A festa do Palmeiras pelo décimo título brasileiro se estendeu além do gramado de São Januário neste domingo e correu a madrugada desta segunda-feira. Horas depois de vencer o Vasco, o elenco alviverde desembarcou em São Paulo e foi direto à Academia de Futebol para festejar com a torcida, que lotou a Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste da capital paulista.

Assim que o ônibus desembarcou no CT, o elenco foi recebido com gritos de “campeão” e com uma chuva de fogos. Logo em seguida, os jogadores, acompanhados do diretor de futebol, Alexandre Mattos, subiram ao trio elétrico para comemorar com a torcida. Dudu, Felipe Melo, Victor Luís, Lucas Lima, Luan e o presidente Maurício Galiotte se manifestaram junto à torcida e cantaram as músicas do clube entoadas pelos fãs.

O elenco palmeirense chegou a São Paulo às 23h15 deste domingo, no Aeroporto de Guarulhos. Logo no desembarque, os jogadores foram recepcionados por muitos torcedores e deixaram o aeroporto em um caminhão do Corpo de Bombeiros aos gritos de “é campeão”.

Apesar de ter confirmado o título neste domingo em vitória de 1 a 0 sobre o Vasco em São Januário, o Palmeiras ainda não recebeu a taça. A CBF realizará a cerimônia oficial na última rodada do Brasileirão. O time receberá o já rebaixado Vitória no próximo domingo, às 17 horas, no Allianz Parque.

As ruas em torno do estádio da equipe receberam muitos torcedores neste domingo. Palmeirenses acompanharam a partida contra o Vasco nos bares do entorno do Allianz Parque. Ao término da partida, o trânsito ficou ainda mais intenso no local, com milhares de torcedores que se acumularam ao redor do local para celebrar o título brasileiro.

(com Estadão Conteúdo e Gazeta Press)