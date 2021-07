Ferrari comemora 70 anos da primeira vitória na F-1 em Silverstone

A primeira vitória da Ferrari na Fórmula 1 aconteceu há 70 anos, em 14 de julho de 1951, no Grande Prêmio da Inglaterra. Na direção do mítico 375 F1, o argentino José Froilàn Gonzalez conseguiu vencer Felice Bonetto, da Alfa Romeo. No domingo, 18, antes da largada da prova deste ano no circuito de Silverstone, a escuderia comemora a data trazendo o monoposto de volta à pista, para ser pilotado pelo monegasco Charles LeClerc.

Nos últimos meses, um desses carros foi completamente restaurado na Officina Classiche, em Maranello, sede da Ferrari. Mais uma vez, portanto, o som do motor 375 F1 de doze cilindros ecoará em Silverstone. Em 2001, Froilàn Gonzalez, interrompeu sua aposentadoria, aos 78 anos, para participar de um evento semelhante no circuito inglês. O Piloto argentino morreu em 2013, aos 90 anos, em Buenos Aires.

Além da volta comemorativa, as Ferrari SF21s dirigidas por Leclerc e Carlos Sainz na prova oficial exibirão um logotipo especial no halo, um dispositivo colocado sobre a abertura do cockpit que ajuda a evitar acidentes ao proteger a cabeça do piloto. Em outra homenagem, a equipe prestará tributo à vitória da seleção da Itália na Euro 2020, 53 anos após seu sucesso anterior em 1968: os carros trarão inscrita a hashtag #grazieAzzurri.