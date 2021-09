Brasil goleia a República Checa na Copa do Mundo de futsal

Em busca de retomar o título que escapou em 2016, agora sem o astro Falcão, o Brasil venceu a República Checa por 4 a 0 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de futsal, na tarde desta quinta-feira, 16, em Klaipéda na Lituânia.

Após um primeiro tempo sem gols e tenso para o time de Marquinhos Xavier, o pivô Ferrão fez a diferença na etapa final e marcou dois dos quatro gols. Com isso, a seleção brasileira garantiu vaga nas oitavas de final do torneio, podendo até ser derrotado pelo Panamá na última partida.

Após golear o Vietnã na estreia, o primeiro tempo foi o oposto do que aconteceu contra o time oriental. Sem conseguir furar a defesa checa, os gols começaram logo após o intervalo, com Ferrão. O melhor jogador do mundo, em sequência, balançou as redes mais uma vez.

Poucos minutos depois, o pivô do Barcelona ainda ajeitou para o capitão Rodrigo marcar e fazer seu 100° gol com a camisa da seleção brasileira. Para fechar, o camisa 4 Marlon acertou bonito chute de fora da área.

Após isso, Marquinhos Xavier aproveitou para realizar testes, mantendo o jogo sob controle. Ferrão, que tem seis gols e é o artilheiro da competição, foi poupado nos minutos finais.