Fernando Prass está fora dos Jogos e só volta em 2017

Ainda se recuperando na primeira lesão no cotovelo, o goleiro Fernando Prass voltou a se machucar e vai se desfalque durante toda a temporada de 2016 no Verdão.

O goleiro de 38 anos se machucou em treinamento da Seleção antes de jogo contra o Japão. Novamente, a lesão foi no cotovelo direito e, de acordo com informações de Freddy Junior, da Rádio Jovem Pan, e Alex Muller, do Esporte Interativo, o jogador será cortado do time e ainda perderá toda a temporada de 2016 com o Verdão. Há suspeita de fratura no cotovelo do goleiro.

Com isso, o suplente deve ser chamado para defender o Brasil. Inicialmente, Jean, do Bahia, era o nome na lista. Contudo, de acordo com site da Jovem Pan, Jordi, do Vasco, seria o nome.

Uilson, do Atlético-MG, que seria o reserva de Prass, vai ser o titular da Seleção nos Jogos. Contra o Japão, o goleiro foi um dos destaques.