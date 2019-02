Fernando Prass completará 150 jogos pelo Palmeiras no domingo

Herói do Palmeiras no jogo contra o Fluminense, o goleiro Fernando Prass, um dos líderes do time, está perto de completar 150 jogos pela equipe.

Contra o Fluminense, o goleiro fez seu 149° jogo com a camisa do Palmeiras, clube que defende desde o começo de 2013, quando o time estava na série B.

No ano passado, durante um grande período durante o Campeonato Brasileiro, o goleiro ficou afastado por lesão. Agora, contra o Santos, no domingo (1), pela 33ª rodada do torneio, o jogador poderá chegar ao 150° jogo com a camisa da equipe.

Até este momento, no torneio, Fernando Prass participou de todos os jogos do Verdão e, por isso, deve completar os 150 no domingo.

Com a marca, ele já é o nono goleiro que mais vezes vestiu o camisa palmeirense. Dos 149 jogos até hoje, 147 são oficiais.