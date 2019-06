Fernandinho sai em defesa de Neymar após acusação de estupro

Após a repercussão da denúncia de estupro contra Neymar divulgada no último sábado, os companheiros do atacante da seleção brasileira se pronunciaram pela primeira vez sobre o assunto, em entrevistas coletivas concedidas neste domingo. Em linhas gerais, o volante Fernandinho defendeu o camisa 10 do Paris Saint-Germain e afirmaram que a acusação não afetará o clima do grupo e a preparação para a Copa América, que tem início no próximo dia 14 de junho, em confronto contra a Bolívia, no Morumbi.

“Eu acredito que ele terá todo o nosso apoio, todo o nosso respaldo, todo o nosso suporte, para que tudo isso que tem sido falado, a acusação que foi feita, não possa interferir no rendimento dentro de campo, nos treinamentos, nos jogos, e que continue fazendo, desempenhando seu papel que ele sabe fazer muito bem”, declarou Fernandinho. “Vamos aguardar para saber o que será definido, mas no que diz ao nosso ambiente, acredito que nada disso vai mudar em relação a ele, aos outros jogadores, comissão técnica, e que ele terá o nosso apoio total durante todo o período da Copa América”, seguiu o volante do Manchester City.

Questionado sobre o caso e a imagem do atacante, Fernandinho avaliou as acusações com estranheza e declarou que o personagem Neymar está distante da pessoa Neymar. “Nós sabemos muito bem como é o Neymar como pessoa, conhecemos muito bem a índole no Neymar e temos certeza que será provado que ele é inocente. Os fatos que foram apresentados até o momento (são) de grande estranheza no meu ponto de vista, uma coisa meio premeditada, mas enfim, espero que isso possa ser esclarecido o mais rápido possível porque todos nós precisamos de paz para trabalhar”, avaliou.

“Por muito que as pessoas não acreditem nisso, (o Neymar é) uma pessoa simples, normal, então as vezes acaba sendo uma distância muito grande entre o personagem e a pessoa Neymar”, concluiu o volante.

(com Gazeta Press)