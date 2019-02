Ferido no incêndio no Ninho do Urubu apresenta melhora

Jhonata Ventura, zagueiro de 15 anos que se feriu gravemente no incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, vem apresentando melhora. Neste domingo 17, o clube rubro-negro emitiu novo boletim médico e informou que o jovem está acordado, consciente e respira sem oxigênio complementar.

Jhonata teve cerca de 35% do corpo queimado e segue internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Municipal Pedro II. Está previsto um novo banho das lesões para esta segunda-feira, 18.

A Secretaria Municipal de Saúde também relatou a melhora do paciente, em nota. “Nas últimas 24h, foi retirada a máscara de oxigênio e permanece em uso de antibioticoterapia no tratamento. O paciente está progredindo de forma gradativa na aceitação da dieta oral e o quadro de saúde segue estável hemodinamicamente”, afirmou a SMS, no domingo.

Jovem pode deixar CTI em 10 dias, diz tia

Em entrevista à TV Vitória/Record TV, uma tia de Jhonata afirmou que ele está acordado e conversa e se alimenta normalmente. Segundo ela, a previsão é que o adolescente deixe o Centro de Terapia Intensiva (CTI) em 10 dias.

Cauan Emanuel, de 14 anos, e Francisco Dyogo, de 15 anos, os jovens que escaparam das chamas no Ninho do Urubu pela mesma janela que Jhonata, já receberam alta hospitalar.

Confira o último boletim médico do Flamengo na íntegra:

“O atleta Jhonata Ventura encontra-se acordado, conversando, e sem oxigênio complementar nas últimas 24h, estando em ar ambiente neste momento.

Segue em tratamento com antibióticos e progredindo a aceitação da dieta oral. O quadro de saúde segue estável hemodinamicamente.

Está programado para esta segunda-feira (18) novo banho das lesões com troca de curativos.

Segue aos cuidados do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Municipal Pedro II”.