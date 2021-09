Fenômeno, imparável e fila de desculpas: a repercussão sobre Vini Jr.

A volta do Real Madrid ao Santiago Bernabéu 560 dias depois da última partida, com a presença de 19.000 torcedores, ficou marcada por três gols do atacante francês Karim Benzema, mas, principalmente, por uma atuação inspirada de Vinícius Júnior. O brasileiro foi o nome mais comentado pelo noticiário espanhol. Chamado de “fenômeno” por Benzema, também foi mencionado como “imperador”, “imparável” e protagonista de uma “fila de desculpas” por críticas no passado.

“É um fenômeno. É muito bom e eu falo muito com ele. Dou conselhos, porque sei o que ele está pensando. Ele nos ajuda muito e é um grande jogador”, afirmou Benzema à Movistar+.

“Vinícius, imperador do Bernabéu. Noite mágica madrilenha no tão sonhado regresso ao Bernabéu. Vinicius assinou uma mostra inesquecível com algumas jogadas maradonianas e um golo de qualidade apenas para os escolhidos”, mencinou o diário As.

Na vitória por 5 a 2 sobre o Celta de Vigo, o camisa 20 marcou o terceiro gol, quando o jogo estava empatado por 2 a 2, e sofreu um pênalti, convertido por Benzema. Foi quarto gol marcado em quatro jogos disputados, o melhor início de temporada desde a chegada ao clube espanhol. E já está próximo de superar a sua melhor marca pelo Real, de seis gols marcados, na última temporada.

A atuação fez com que torcedores do Real se lembrassem até mesmo das negociações frustradas envolvendo Kylian Mbappé, por quem o Paris Saint-Germain recusou uma oferta 180 milhões de euros (1,1 bilhão de reais) dos espanhóis na última janela de transferências. “Com Vinicius assim não precisamos de Mbappé”, disseram em entrevista ao Marca.

A publicação espanhola mencionou que o brasileiro está “ficando com cara de bicho”, uma comparação de que deve se tornar em breve um dos grandes do futebol europeu. A finalização quando marcou o terceiro gol foi comparado ao estilo de outro brasileiro, Ronaldo Fenômeno. “Vini é outro jogador com Ancelotti. O brasileiro deixou de ser promessa com um preço galáctivo para ser o jogador de La Liga. É indiscutível neste Real”.

A parceria com Benzema também foi elogiada. Juntos, eles marcaram nove dos 13 gols da equipe até aqui, mas o Marca lembra que isso só foi possível devido a lesão de Bale, facilitando a tomada decisão de escalá-lo onde apresenta melhor rendimento: do lado esquerdo do ataque.

No mesmo Marca, outro artigo teve como título “vamos entrar na fila para pedir desculpas ao Vinícius Jr.”, afirmando que o jogador, antes criticado, agora é visto quase como imparável aos 21 anos no futebol espanhol. A versão espanhol do El País diz que “o Berbabéu abraça o jogador”, em comparação a comemoração de seu gol, quando abraçou os torcedores.