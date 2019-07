Felipe Melo posta foto encarando Messi: ‘Vamos dentro deles’

O clássico entre Brasil e Argentina deixa saudades em todos os que tiveram o privilégio de disputá-lo. Nesta terça-feira, 2, horas antes da partida que vale vaga na final da Copa América, no Mineirão, diversos jogadores e ex-atletas usaram as redes sociais para relembrar suas experiências. O volante Felipe Melo foi o mais ousado e exibiu uma foto na qual aparece encarando ninguém menos que Lionel Messi – uma imagem que o jogador do Palmeiras gosta tanto que mandou enquadrar e colocar como item de decoração de sua casa.

Dias antes, Felipe Melo havia criticado duramente o técnico Tite por não ter convocado ninguém do Palmeiras. Mas, diante da Argentina, deixou as reclamações de lado. “Hoje não tem clubismo, papai!!! Contra a Argentina é puro patriotismo!!! É dia da amarelinha falar mais alto. Vamos dentro deles com o ET, catimba e tudo”, disse, em referência ao “extraterrestre” Messi. Na ocasião da foto, o Brasil venceu a Argentina em Rosário, cidade natal do camisa 10 argentino, por 3 a 1, pelas Eliminatórias da Copa de 2010.

O recém-aposentado Júlio Baptista também recordou o ápice de sua carreira na seleção: o lindo gol marcado na final da Copa América de 2007, na vitória por 3 a 0 sobre o time argentino que tinha craques como Román Riquelme, Carlos Tevez e um jovem Messi. “Só para entrar no Clima hoje tem Brasil x Argentina vocês lembram de este gol ? Não só para mim mais para todos o maior clássico da América Latina ……. vamos pra cima Brasil”, escreveu Baptista.

O ex-meia Alex também compartilhou com seus seguidores o vídeo do gol que marcou diante da Argentina, no Morumbi, em vitória por 3 a 1 nas Eliminatórias da Copa de 2002. “Hoje tem!!! Brasil x Argentina… emoções únicas na bola. Que nossos jogadores desfrutem e nos presenteiem com uma grande partida e mais uma chegada a uma final.