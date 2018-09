Felipe Melo dedica gol de empate do Palmeiras a Bolsonaro

O meio-campista do Palmeiras Felipe Melo marcou o gol de empate da equipe paulista contra o Bahia, neste domingo, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão, e o dedicou ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL).

O Bahia abriu o placar com o atacante Gilberto, aos 17 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras empatou aos 32 minutos da etapa complementar. O atacante Dudu cobrou escanteio, e Felipe Melo, de cabeça, marcou seu primeiro gol na competição nacional.

Na saída de campo, o camisa 30 dedicou o gol de empate ao presidenciável, que se recupera do atentado sofrido em Juiz de Fora no hospital Albert Einstein.

”Primeiramente exaltar o trabalho em equipe, o time lutou até o final. O primeiro tempo foi um pouco abaixo daquilo que a gente vem apresentando ao longo da competição, mas no segundo tempo nós, no meu modo de pensar, dominamos. Agradecer a Deus pelo gol, a família. Esse gol vai para o nosso futuro presidente, Bolsonaro, e eu creio que é realmente muito importante seguir nessa sequência de não perder”, disse Felipe Melo.

Esta não é a primeira vez que o jogador palmeirense manifesta apoio ao capitão reformado do Exército. No ano passado, em seu Twitter, o ”pitbull”, como é chamado pela torcida, publicou uma foto ao lado de Bolsonaro, que esteve no estádio do clube paulista na oportunidade.