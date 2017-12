Felipe Conceição é confirmado como novo técnico do Botafogo

Na tarde deste sábado, o Botafogo confirmou Felipe Conceição como o novo técnico para a temporada 2018, depois do desligamento de Jair Ventura, que possivelmente deverá confirmar o acerto com o Santos nos próximos dias.

Felipe Conceição era auxiliar de Jair desde 2016 e acabou sendo efetivado pela diretoria do Botafogo, seguindo a ideia de trabalho atual do clube carioca, de unir a base com o elenco profissional.

Além disso, foi peça fundamental na base e participou da formação dos talentos de General Severiano. A data de apresentação ainda não está confirmada, porém, o treinador comemora a oportunidade recebida.

“Não poderia iniciar a minha carreira como treinador em lugar melhor. Estou satisfeito, honrado pelo convite recebido e muito motivado para trabalhar. A visão de integração entre base e profissional é fundamental e tenho pensamento alinhado com o clube. Precisamos utilizar a base, um ativo do Botafogo. Conheço bem essa geração, trabalhei por quase três anos com esses jovens valores. O Botafogo oferece totais condições para que esses meninos se desenvolvam”, afirmou o técnico.

O trabalho mais notório foi em 2015 nas categorias de base, quando levou a equipe sub-17 à decisão da Copa do Brasil da categoria. Nomes como Luis Henrique e Matheus Fernandes eram os grandes destaques na época e foram promovidos ao time profissional.