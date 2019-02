Felipe Anderson é confirmado titular da Seleção olímpica em amistoso

O meia Felipe Anderson foi confirmado titular da Seleção Brasileira. Pelo menos no amistoso contra o Japão, em Goiânia, antes do começo dos Jogos, isso vai acontecer.

O treinador Rogério Micale confirmou nos treinamento e na coletiva que o time da estreia deverá ser Uilson, Zeca, Rodrigo Caio, Marquinhos, Douglas Santos; Thiago Maia, Rafinha Alcántara, Felipe Anderson; Neymar, Gabriel Jesus e Gabriel.

Fernando Prass, ainda se recuperando da pequena lesão que teve após treinamento ficará de fora. Já Renato Augusto, um dos jogadores com mais de 23 anos, ficará no banco de reservas.

“O time já está pronto. Nesse primeiro momento, o Renato vai aguardar um pouco. Seria injusto não começar com o Felipe Anderson. Mas ele vai ajudar muito durante os jogos e espero utilizá-lo durante este jogo”, disse o treinador Rogério Micale, valorizando o meia da Lazio, que participou de toda a preparação do time antes das Olimpíadas.

Por fim, o treinador ainda confirmou que Neymar será o capitão do time brasileiro no amistoso. E deverá também ser mantido na função durante os Jogos. “Neymar demonstrou ser aquilo que a gente via e até superou minhas expectativas em relação à qualidade que tem. Ele muda de direção o tempo todo com facilidade, no um contra um é fora de série, no ambiente interno de grupo é muito querido, um jogador do bem, um rapaz com o coração enorme em relação aos companheiros, principalmente os mais jovens. Abraçou os meninos que nos ajudaram em Teresópolis”, disse Micale.

“O capitão vai ser o Neymar. Mas eu tenho um outro capitão aqui ao meu lado (Marquinhos), que poderia ter a faixa por tudo que ele representa, participa nos treinamentos, interação com outros jogadores. Não só ele, como Rodrigo Caio, Luan, Gabriel Jesus, pelo amor com que joga, intensidade que contamina. O Fernando (Prass) poderia ser capitão. Não temos um troféu, são 18 medalhas”, confirmou o treinador na coletiva.