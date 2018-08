Felipão será apresentado na sexta e estreia no Palmeiras no domingo

O Palmeiras definiu nesta quarta-feira os detalhes da apresentação e estreia de Luiz Felipe Scolari em sua terceira passagem pelo clube. Com desembarque no Brasil previsto para a manhã da próxima sexta, Felipão concederá sua entrevista coletiva de apresentação às 15 horas (de Brasília) do mesmo dia, na Academia de Futebol. A estreia será já no domingo, contra o América Mineiro, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar de contratado na última quinta-feira, um dia depois da demissão de Roger Machado, o experiente treinador gaúcho não pôde se apresentar por compromissos pessoais já firmados em Portugal e pediu uma semana de espera para a diretoria. Entretanto, desde a última segunda-feira, seu auxiliar Paulo Turra comanda os treinamentos e estará à frente da equipe contra o Bahia, pela Copa do Brasil, na quinta.

Na última terça-feira, o treinamento comandado por Turra já teve um esboço de qual deve ser a ideia inicial de Felipão para o time do Palmeiras. Não haverá um meia centralizado, apenas um volante fixo na marcação e um jogador de referência no comando do ataque, que foi Deyverson na maior parte da atividade.

A estreia de Scolari no Allianz Parque, diante dos torcedores, será no dia 12 de agosto, domingo, contra o Vasco, às 19 horas (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.