Felipão paz e amor: churrasco com Aguirre e ‘Maracugina’ para Deyverson

A boa fase vem deixando Luiz Felipe Scolari mais calmo e bem-humorado. O treinador do Palmeiras foi só sorrisos na entrevista coletiva após a vitória sobre o Colo-Colo por 2 a 0 no Allianz Parque, que levou o time à semifinal da Copa Libertadores. Já projetando o clássico de sábado contra o São Paulo, Felipão brincou brincou sobre o técnico adversário, Diego Aguirre, Deyverson, Victor Luis e a imprensa.

“Antes de mais nada peço que perguntem apenas sobre o jogo de hoje. Sábado, do clássico, só posso falar que terei a maior alegria em encontrar o Diego Aguirre. Espero que ele, já no sábado, me convide para o churrasco que eu paguei em Porto Alegre e ele não me devolveu. Só isso do São Paulo, tá legal?”, brincou o comandante.

Foi apenas a primeira brincadeira de Felipão no papo com os jornalistas. Questionado sobre a melhora de Deyverson, jogador que costuma se envolver em confusões, o treinador foi enfático: “Tem tomado Maracugina para ficar calminho”

Em outro momento, Scolari interrompeu a resposta de Victor Luis sobre sua chance clara de gol desperdiçada no segundo tempo. “Sabe que precisa fazer para aumentar o bicho, né?”. Por fim, o gaúcho analisou o tratamento que vem recebendo da imprensa esportiva.

“A única coisa que prometi para a minha mulher quando disse que vinha para o Palmeiras é que não ouviria nada, nem programa de televisão ou rádio, para não ficar respondendo. Não estou escutando nada, se é bom, se tem ranço. Vou cumprir promessa porque aí não tem que discutir, ficar bravo. É a mesma coisa de quando eu estava na China: não entendo nada”, finalizou.