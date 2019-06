Felipão: ‘O Palmeiras joga para frente, como o Liverpool’

O técnico Luiz Felipe Scolari, satisfeito com mais uma vitória no Brasileirão, afirmou na última quinta-feira, 14, que o Palmeiras joga como o Liverpool, da Inglaterra, o atual campeão da Europa, de forma mais direta, sem tantas trocas de passes. O treinador gaúcho ressaltou que as derrotas recentes, como no Campeonato Paulista, ajudaram a modificar o ‘espírito do time’.

“Eu vejo um time na Europa que, pode ser que eu esteja errado, como o Liverpool. Nós jogamos como o Liverpool. Reto, para frente, não tenho o ‘tiki-taka’. Mas têm outros que jogam dessa forma e obtém resultado, depende da característica do jogador e da equipe. Acho que para atingir esse nível que atingimos foi preciso perder ano passado, perder esse ano, já perdemos o Paulista. Foi preciso que acontecesse uma ou outra modificação. Esse ano o espírito da equipe, a forma que se comportam, está melhor que o ano passado.”

Líder isolado e invicto no Campeonato Brasileiro, a excelente campanha do Palmeiras na competição, no entanto, faz com que o técnico Felipão tenha um problema para administrar. O treinador está incomodado com o clima de “já ganhou”, que ele garante não atingir aos atletas.

“Eu acho engraçado. Tenho de passar toda a semana brigando com meus jogadores porque algumas pessoas dizem que, com nove rodadas, o Palmeiras é campeão. Nem aqui e nem na China. Tá? Depois ficam bravos comigo. ‘Ah, o Felipão é azedo’. Eu não sou azedo, não chupo limão, não gosto. Pelo amor de Deus”, comentou o treinador.

A reclamação do comandante do time continuou e ele destacou a vontade demonstrada pelo Avaí, lanterna da competição, na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, na última quinta, no Allianz Parque, em jogo válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

“São 27 pontos para 117. Estamos jogando bem, organizados e a equipe está bem posicionada, pois tem um espírito muito bom e tem uns 97 pontos a serem disputados. Pelo amor de Deus, calma! Outras equipes estão bem também. Vocês viram a vontade do Avaí e eles não se entregam. Temos de ser muitos superiores tecnicamente, fisicamente e mentalmente e trabalhar todo o dia”, afirmou.

O técnico palmeirense deixou claro que a sua irritação é com os comentaristas que tratam o favoritismo palmeirense como uma certeza de título. “Não é fácil passar o dia dizendo para uma equipe que não terminou nada. O pessoal fica bravo comigo porque está sentadinho, no ar fresco, e acham que 97 pontos para disputar é bolinha de gude”.

(Com Estadão Conteúdo)