Felipão e Sampaoli se reencontram cinco anos após duelo pela Copa

Os dois únicos técnicos do futebol brasileiro que têm no currículo participação em Copas do Mundo e passagem pela Europa vão se enfrentar neste sábado, 23, no Allianz Parque, com a lembrança de um confronto épico. O palmeirense Luiz Felipe Scolari e o santista Jorge Sampaoli se reencontrarão quase cinco anos depois do jogo de oitavas de final da Copa do Mundo de 2014. A partida entre Palmeiras e Santos será às 19 horas, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Em junho daquele ano, o Brasil de Felipão e o Chile de Sampaoli jogaram no Mineirão. A partida acabou empatada em 1 a 1 no tempo normal, não teve gols na prorrogação e, nos pênaltis, o Brasil levou a melhor, ao vencer por 3 a 2.

A classificação do Chile não veio por pouco. No último minuto da prorrogação o atacante Pinilla acertou um chute no travessão. A partida foi marcante para as duas seleções naquela Copa do Mundo por motivos inusitados. Embora eliminado, o Chile ficou orgulhoso pela boa atuação. Já o Brasil avançou às quartas de final com desconfiança pelo nível do futebol apresentado e pelo descontrole emocional de alguns jogadores.

Felipão e Sampaoli também se enfrentaram na carreira em duas outras ocasiões, mas sempre no papel de comandantes de Brasil e Chile. Em 2013, os dois empataram em 2 a 2 em amistoso no Mineirão e no mesmo ano a seleção brasileira bateu o adversário por 2 a 1 em outro amistoso, realizado no Canadá.

Depois de 2014, Sampaoli ganhou a Copa América com o Chile, dirigiu o Sevilla, da Espanha, e comandou a Argentina no Mundial da Rússia. Felipão passou nos últimos anos pelo Grêmio, trabalhou na China e voltou ao Palmeiras no ano passado para ser campeão brasileiro. O experiente técnico tem no currículo três Copas do Mundo (foi campeão em 2002). No futebol europeu, treinou o Chelsea.

Sampaoli e Felipão estão no comando de times que se destacam neste Campeonato Paulista. O Santos tem a melhor campanha, o melhor ataque do torneio e exibe neste início de ano um futebol bastante ofensivo. O Palmeiras está empatado com o Red Bull Brasil em número de pontos com o segundo melhor retrospecto geral e busca em 2019 retomar o nível do desempenho do ano passado.

O clássico servirá também como preparatório aos clubes que tem compromissos internacionais nos próximos dias. O Santos joga na terça-feira, 26, contra o River Plate, do Uruguai, pela partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, no Pacaembu. Jorge Sampaoli cogita até mesmo poupar alguns titulares para privilegiar o mata-mata.

O Palmeiras está atento à Copa Libertadores. Apesar de estrear na Colômbia apenas em 6 de março, contra o Junior Barranquilla, a diretoria pediu a antecipação de um jogo do Campeonato Paulista conta o Ituano, do sábado de carnaval para a quarta-feira. 27, que vem.