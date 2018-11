Felipão brinca sobre idade: ‘Faço as coisas igual meninos de 20 anos’

Com o Palmeiras a caminho do 10º título do Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Felipe Scolari anda de bom humor, principalmente após a goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, na noite da última quarta-feira. O treinador de 70 anos brincou ao responder críticas que o colocavam como ‘ultrapassado’ e exaltou sua vitalidade durante coletiva no Allianz Parque.

“O que falam aqui e ali não muda nada. Tenho que estar contente comigo mesmo, saber que tenho condições de gerenciar, de trabalhar em campo. Essa história de ter 70 anos. Faço as coisas igual aos meninos de 20, pode acreditar. Não com certa frequência, mas faço”, disse, entre risos e aplausos.

Felipão também contou que, apesar da longa experiência, ainda sente ansiedade diante da chance de garantir o título brasileiro. “Continuo igual a quando comecei minha carreira de técnico e quando jogava futebol. Durmo pouco na véspera das partidas, acordo muitas vezes. O friozinho na barriga, sinto igual. Não mudou nada ainda. Quando mudar, é a hora de parar”, reiterou.

O Palmeiras está a dois pontos do título e não perde há 21 rodadas consecutivas no Campeonato Brasileiro (15 vitórias e seis empates). Esta é a maior sequência de invencibilidade da competição desde a introdução dos pontos corridos, em 2003. No próximo domingo, às 17h (de Brasília), o clube paulista pode ser campeão conta o Vasco, em São Januário.