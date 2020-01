Federação Italiana dá multa ‘leve’ a Lazio por racismo contra Balotelli

View this post on Instagram

Sconfitta che fa male ma ci rifaremo siamo sulla strada giusta. Laziali presenti oggi allora stadio VERGOGNATEVI! #saynotoracism✊🏾🤬 Is a lost that hurt but we will come back stronger and we are on the right way! Lazio fans that were today at the stadium SHAME ON YOU! #saynotoracism ✊🏾

A post shared by Mario Balotelli🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459) on Jan 5, 2020