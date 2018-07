A Federação Francesa de Futebol divulgou seu novo logo após a conquista da Copa do Mundo na Rússia, neste mês de julho. O logotipo ganhou uma estrela, representando os dois títulos mundiais: 1998 e 2018. Além da estrela que a seleção masculina usará, o desenho foi modernizado, para todas as seleções rancesas. O time feminino, sem conquistas de Copa do Mundo, não terá as estrelas.

Antigo logo da FFF