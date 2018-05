Federação Espanhola confirma lesão de Carvajal, mas garante apresentação

Após sair lesionado, aos prantos, na decisão da Liga dos Campeões, em que o Real Madrid venceu o Liverpool por 3 a 1, o lateral direito Dani Carvajal teve lesão muscular na perna direita confirmada, mas se apresentou à seleção espanhola nesta segunda-feira para começar tratamento intensivo. A expectativa é de que o jogador esteja recuperado para a estreia da equipe na Copa do Mundo da Rússia.

Carvajal se apresentaria à seleção apenas no próximo fim da semana, mas a data foi antecipada para que a comissão técnica tivesse um posicionamento de possível corte. O prazo máximo para o envio da lista final à Fifa é dia 4 de junho.

No Grupo B da Copa do Mundo, a seleção da Espanha estreia na competição dia 15 de junho, no Estádio Olímpico de Sochi, contra Portugal. Cinco dias depois, o time enfrenta o Irã e fecha sua participação na primeira fase dia 25, contra Marrocos, em Kaliningrado.