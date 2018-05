Federação Egípcia garante Salah na Copa do Mundo

A Associação Egípcia de Futebol se manifestou nesta quarta-feira sobre a lesão no ombro de Mohamed Salah. Em um comunicado nas redes sociais, a entidade garantiu a presença atacante do Liverpool na Copa do Mundo, mas não na estreia contra o Uruguai, dia 15 de junho.

“Após um encontro com dos médicos da seleção nacional na Espanha, a associação de futebol afirma: Salah está na Copa do Mundo. Se tudo der certo, sua ausência não passará de três semanas.”

Salah se contundiu no primeiro tempo da decisão da Liga dos Campeões, no último sábado, diante do Real Madrid, em lance com Sergio Ramos. Se a previsão da entidade for confirmada, Salah fará sua estreia no Mundial no segundo jogo do Egito, contra a Rússia, no dia 19.