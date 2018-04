Federação da Suécia confirma: Ibrahimovic está fora da Copa

O atacante Zlatan Ibrahimovic, que provocou dúvidas sobre um possível retorno à seleção da Suécia para disputar a Copa do Mundo de 2018, não voltará à equipe nacional, anunciou a Federação Sueca nesta quinta-feira. O caso vinha causando incômodo no treinador na equipe Janne Andersson e também nos atletas.

O atacante, que trocou o Manchester United pelo Los Angeles Galaxy há algumas semanas, “disse não a jogar pela seleção nacional e não mudou de opinião”, informou a federação em um comunicado. “Conversei com Zlatan na terça-feira e disse que não mudou de opinião. Não é não”, afirmou Lars Richt, coordenador da seleção sueca.

Aposentado da seleção desde a Eurocopa 2016, quando a Suécia não superou a fase de grupos, o jogador de 36 anos insinuou nas últimas entrevistas que poderia retornar ao time nacional. “Estarei na Rússia. Uma Copa sem Zlatan não é uma Copa”, afirmou, em entrevista ao talk show do apresentador Jimmy Kimmel.

O técnico da Suécia, Janne Andersson, afirmou que ‘Ibra’ teria que entrar em contato com ele caso desejasse retornar à seleção. O capitão do time, Andreas Granqvist, foi ainda mais duro. “Zlatan deveria ligar para o treinador ou contar à imprensa o que ele realmente quer, para acabar com a especulação”, disse o capitão Andreas Granqvist ao jornal Aftonbladet.

Maior artilheiro da história da seleção sueca com 62 gols em 116 partidas, Ibrahimovic disputou as Copas do Mundo de 2002 e 2006. Nas duas a Suécia foi eliminada nas oitavas de final. Ele se aposentou da equipe após a Eurocopa de 2016.