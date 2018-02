Federação aprova ‘férias’ no Campeonato Inglês a partir de 2019

A Federação Inglesa de Futebol (FA) aprovou nesta terça-feira um recesso de inverno a partir da temporada 2019/2020 no Campeonato Inglês, semelhante ao que acontece com outras competições europeias. Segundo o jornal britânico The Times, a paralisação será de duas semanas no início de fevereiro de cada ano, antes do retorno da Liga dos Campeões e Liga Europa.

No entanto, não será dado descanso nas festas de final de ano (que vão de 26 de dezembro até o início do ano seguinte), como era previsto, e apenas para atletas da primeira divisão (as outras ligas continuarão sem o período de descanso). Outra mudança decorrente desse novo sistema será na Copa da Inglaterra: para desafogar o calendário, a quinta rodada será disputada durante a semana e não serão mais realizados jogos de volta em caso de empate.

No início deste ano, Pep Guardiola, técnico do Manchester City, criticou abertamente a falta de descanso à sua equipe. Em outros campeonatos europeus, como o francês, espanhol e italiano, o recesso de inverno existe e dura entre 11 e 22 dias, dependendo do clube.