Fase preliminar acaba e Libertadores tem grupos definidos; confira

A fase preliminar da Copa Libertadores terminou na noite da última quinta-feira, 28, com o triunfo do Libertad-PAR sobre o Atlético Nacional-COL, nos pênaltis, depois da vitória por 1 a 0 do clube colombiano no tempo regulamentar. O Atlético-MG foi o único brasileiro que conseguiu passar pela pré-Libertadores, enquanto o São Paulo foi eliminado pelo Talleres-ARG.

O clube mineiro eliminou os uruguaios Danubio e Defensor para garantir vaga no Grupo E, junto de Cerro Porteño-PAR, Nacional-URU e Zamorano-VEN. O Palestino-CHI entrou no Grupo A, depois de passar pelo Talleres e agora enfrentará Internacional, River Plate e Alianza Lima-PER. O Libertad entrou no Grupo H, que tem Grêmio, Rosário Central e Universidad Católica-CHI. A última das quatro vagas provenientes da Pré-Libertadores ficou com o Melgar, do Peru, que entrou no Grupo F, junto de Palmeiras, Junior Barranquilla-COL e San Lorenzo.

A fase de grupos da Libertadores começa na próxima terça-feira, 5, quando três brasileiros entram em campo fora de casa. O Grêmio visita o Rosário Central, o Flamengo enfrenta o San José e o Athletico joga contra o Tolima. Na quarta, Palmeiras, Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro estreiam. O Cruzeiro é o único brasileiro que joga na quinta.

Confira os grupos da Libertadores

Grupo A:

Alianza Lima-PER

Internacional

Palestino-CHI

River Plate-ARG

Grupo B:

Cruzeiro

Deportivo Lara-VEN

Emelec-EQU

Huracán-ARG

Grupo C:

Godoy Cruz-ARG

Olímpia-PAR

Sporting Cristal-PER

Universidad de Concepción-CHI

Grupo D:

Flamengo

Peñarol-URU

LDU-EQU

San José-BOL

Grupo E:

Atlético Mineiro

Cerro Porteño-PAR

Nacional-URU

Zamora-VEN

Grupo F:

Junior Barranquilla-COL

Melgar-PER

Palmeiras

San Lorenzo-ARG

Grupo G:

Athletico Paranaense

Boca Juniors-ARG

Deportes Tolima-COL

Jorge Wilstermann-BOL

Grupo H:

Grêmio

Libertad-PAR

Rosário Central-ARG

Universidad Católica-CHI