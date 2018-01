Fãs recuperam primeiras mensagens entre Neymar e Marquezine

O relacionamento entre Neymar e Bruna Marquezine segue entre idas e vindas desde 2012, quando começaram a namorar. Desde então, o casal, que recebeu o apelido de “Brumar”, vem tendo a atenção e adoração constante dos fãs da atriz e do jogador de futebol. Após terminarem o relacionamento em junho de 2017, os dois reataram e passaram a virada de ano juntos no arquipélago de Fernando de Noronha. Os fãs do casal recuperaram a primeira interação entre os dois, de 2011, e a mensagem tem feito sucesso nas redes sociais.

Em um tuíte já deletado, Bruna Marquezine teria mandado um “Oi! Sou sua fã haha. Beijoo” e o jogador retribuiu com um “Obrigado rs rs beijoooo !!”. “Onde tudo começou”, comentou uma fã no tuíte do jogador, que ainda está disponível na página de Neymar.

@BruMarquezine obrigado rsrs beijooooo !! — Neymar Jr (@neymarjr) July 7, 2011

Nesta quarta-feira, completam-se 10 anos da estreia do jogador na Copa São Paulo pelo Santos, então com 15 anos de idade.