Faltou combinar com Messi: venda de Arthur irritou jogadores do Barça

O meia brasileiro Arthur trocará o Barcelona pela Juventus, segundo informações divulgadas por vários veículos de imprensa da Europa, na última quinta-feira 25. A negociação envolve também a ida do meia bósnio Miralem Pjanic para o time catalão, mas a troca do brasileiro se somou a uma série de decepções dos jogadores com a direção do clube, de acordo com a rádio Cadena Ser.

“O clube ainda não me informou sobre a saída dele. Eu continuo contanto com ele. É uma situação anormal, mas certamente o Arthur, assim como todo mundo, quer terminar bem, conquistar um título e deixar uma boa memória. As circunstâncias nos levaram por esse caminho, não há outra escolha a não ser aceitar”, disse o técnico Quique Setién, em coletiva.

O acordo é incomum, porque o Barcelona troca uma potencial estrela, ainda em seus 23 anos, por um veterano de 30, que não está em seu melhor momento na Juventus. O time italiano, segundo os veículos europeus, pagará 80 milhões de euros (490 milhões de reais) por Arthur, enquanto os catalães comprarão Pjanic por 70 milhões de euros (428 milhões de reais). O Barcelona precisa fechar o negócio para terminar a temporada sem prejuízos financeiros.

A Juventus tentou negociar a contratação de Arthur há algumas semanas, mas o ex-jogador do Grêmio recusou. A situação, de acordo com a rádio Cadena Ser, mudou porque o brasileiro havia concordado em receber um aumento a partir da terceira temporada, mas foi avisado de que isso não iria acontecer. O Barcelona, então, pediu para que Arthur buscasse outro clube, para que assim pudessem buscar um atacante, já que o meio de campo tem várias outras peças.

Arthur foi relacionado para o jogo do Barcelona contra o Celta de Vigo no próximo sábado, que deve ser o último jogo do brasileiro antes de viajar para Turim. A janela de transferências fechará na próxima terça, mas o acordo entre Arthur e a Juventus deve ser confirmado ainda neste final de semana. Pjanic ainda negocia os termos de sua ida para o Barcelona.