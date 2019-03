Facebook estreia transmissões da Libertadores com Huracán x Cruzeiro

A partida entre Huracán e Cruzeiro, nesta quinta-feira, 7, em Buenos Aires, será a primeira da Copa Libertadores transmitida pelo Facebook. Marcado para as 19h (de Brasília), o jogo será também o primeiro de um clube brasileiro neste ano sem transmissão na TV.

A compra dos direitos de exibição dos jogos da Libertadores disputados às quintas-feiras foi anunciada pelo Facebook no final de 2018. Um dos fundadores do canal Esporte Interativo, hoje extinto, o executivo Leo Cesar foi contratado pela rede social no ano passado para repetir no país a experiência bem sucedida em outros mercados.

“Temos como exemplo a parceria global com a World Surfing League, com a transmissão das competições da elite do surfe mundial e que geraram mais de 1 milhões de visualizações ao longo da ultima temporada”, afirma Cesar. “Nos Estados Unidos, exibimos com exclusividade algumas partidas da liga profissional de beisebol (MLB), e o público que assistiu às partidas através do Facebook era 20 anos mais jovem que o espectador das mídias tradicionais.”

O acordo válido para o território brasileiro prevê a transmissão de 27 jogos exclusivamente pelo Facebook, sempre às quintas-feiras, até a fase de quartas-de-final — a decisão da Libertadores, portanto, não será exibida na plataforma. A produção será feita pela equipe da Fox Sports, mas sem divulgar a marca do canal.

Inicialmente, os links para os jogos serão publicados na página da competição, a Conmebol Libertadores. Mas a rede social informa que, caso os clubes participantes optem por exibir o jogo nas próprias páginas oficiais dentro do Facebook, não há problema. “É o que chamamos de crossposting”, afirma Leo Cesar. “Para nós, quanto mais páginas possam exibir esse tipo de conteúdo ao vivo, melhor”, diz.

Veja as outras partidas com equipes brasileiras com transmissão exclusiva do Facebook:

ATHLÉTICO PARANAENSE x Jorge Wilstermann (BOL)

14 de Março, em Curitiba

Univesidad Católica (CHI) x GRÊMIO

28 de Março, em Santiago

FLAMENGO x San Jose (BOL)

11 de Abril, no Rio de Janeiro

Melgar (PER) x PALMEIRAS

28 de Abril, em Arequipa

Boca Juniors (ARG) x ATHLÉTICO PARANAENSE

9 de maio, em Buenos Aires