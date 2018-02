Fabinho, ex-atacante da Chape, morre em acidente de carro

O ex-atacante Fábio de Azevedo, conhecido como Fabinho Baiano, morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 41 anos, em acidente automobilístico em Maravilha (SC). A Chapecoense, clube pelo qual Fabinho atuou em duas passagens (entre 2003 e 2004 e 2009 e 2010), lamentou o ocorrido em suas redes sociais.

Segundo informações do jornal Diário Catarinense, o carro de Fabinho chocou-se frontalmente com um caminhão, no Km 604 da BR 282. Fábio estava acompanhado pelo filho menor de idade. Os dois foram conduzidos para o Hospital São José de Maravilha, que confirmou a morte de Fabinho nesta manhã. O filho teve ferimentos leves e segue hospitalizado.

Fabinho tinha dupla nacionalidade e chegou a defender a seleção de Togo. Atualmente, o ex-jogador organizava competições de categorias de base e morava com a família na cidade de Maravilha, no Oeste do Santa Catarina.

“A Associação Chapecoense de Futebol lamenta, com profundo pesar, o falecimento de Fábio de Azevedo – conhecido como Fabinho Baiano – ocorrido na madrugada desta sexta-feira (02), aos 41 anos. Nossa família estende a solidariedade por esta grande perda a familiares e amigos”, escreveu o clube em suas redes sociais.